Владимир Путин предложил прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. Инициативу не поддержал ни Запад, ни украинская сторона. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сделала заявление о вероятных терактах со стороны ВС РФ во время режима тишины.
"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — высказалась Верещук.
Заявление достаточно громкое, особенно если учесть, что ВС Украины уже нанесли первый удар по Донецку ровно в 12 часов сегодня, 6 декабря.
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