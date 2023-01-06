Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался о причинах спецоперации в своём Telegram-канале. Он отметил, что воспринимает военный конфликт как страшную необходимость.
Комбат считает, что никакая политическая или человеческая причина СВО не является настоящей.
"Страшно, что мы сами себя устраняем физически на полях этой в…*"? Страшно. У меня нет ненависти к украинцам — только боль от осознания того, что мы — люди в очередной раз докатились до этого. Но ещё страшнее то, во что мы медленно превращались в последние десятилетия. Быстрее, чем физическая смерть, нас убивала духовная деградация, когда Евросоюз и кружевные трусики стали важнее кровных уз, если речь идёт об Украине, и когда земля, данная нам Богом, перестала восприниматься ценным даром и наследием, а стала просто тушей, которую нужно выпотрошить", — высказался Ходаковский.
Он считает, что военный конфликт может дать шанс к возрождению России и стать толчком к политическим преобразованиям внутри страны.
Ранее Ходаковский заявил, что мы системно уничтожаем остатки собственного генофонда.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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