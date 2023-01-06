Замминистра обороны Жук: белорусские войска готовы к защите Союзного государства

Совместная региональная группировка войск РФ и Белоруссии готова выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом проинформировал замглавы министра обороны Белоруссии Андрей Жук.

"И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", — сказал Жук представителям прессы.

Замминистра уведомил о планах обеих стран совершенствовать подготовку своих военнослужащих. В частности, Жук анонсировал запланированные тренировки межвидовых подразделений, лётно-тактических учения, штабные тренировки, совместные учения "Щит Союза — 2023".

"К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", — добавил Жук.