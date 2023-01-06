Совместная региональная группировка войск РФ и Белоруссии готова выполнять задачи по защите Союзного государства. Об этом проинформировал замглавы министра обороны Белоруссии Андрей Жук.
"И на сегодняшний день можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова", — сказал Жук представителям прессы.
Замминистра уведомил о планах обеих стран совершенствовать подготовку своих военнослужащих. В частности, Жук анонсировал запланированные тренировки межвидовых подразделений, лётно-тактических учения, штабные тренировки, совместные учения "Щит Союза — 2023".
"К этому мы стремимся, думаю, подготовка будет продолжаться с хорошим качеством", — добавил Жук.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "прикрытием" предложенное Россией рождественское перемирие.