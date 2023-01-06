Вольфович: РГВ Белоруссии и РФ создаётся для сдерживания Запада

Ранее сообщалось о прибытии эшелона с военной техникой ВС РФ в Белоруссию для наращивания региональной группировки войск (РГВ). Она создаётся для сдерживания Запада. РГВ обучает бойцов двух стран. Об этом проинформировал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

"Группировка успешно развернулась, организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими РФ, так и с военнослужащими Белоруссии. Это один из элементов стратегического сдерживания. Элемент, который на сегодня, наверное, должен остудить горячие головы на Западе с его агрессивной политикой в отношении союзного государства", — передаёт слова эксперта БЕЛТА.

Вольфович отметил, что решение о наращивание РГВ было принято в прошлом году. Александр Лукашенко лично проконтролировал качество военной подготовки бойцов.