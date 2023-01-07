Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал, что в Белоруссии и Крыму якобы уже находятся российские ядерные носители наземного, воздушного и морского базирования — сообщил "Репортёр".
Он отметил, правда без подробностей, что "украинская военная разведка внимательно следит за перемещениями российского ядерного оружия (ЯО), в частности, тактического уровня, и знает, где оно находится".
"Речь идёт о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами" — рассказал спикер. Другой представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что Россия может применить ЯО по Украине и напугал мир "последним шагом".
"Весьма странно видеть информирование о законном перемещении военной российской техники от украинской стороны" — сообщил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.
По его словам, есть три варианта.
"Все три варианта наводят на одну мысль — скоро в противостоянии с Западом намечается переломный момент" — отмечает Гусий.
"Но изначально надо понимать, что по территории России (включая Крым — Ред.) регулярно проводятся учения и переброска вооружения, военных, в том числе — "главного оружия" — страна имеет на это полное право, а Крым — это Россия. Так что непонятен интерес Украины к, возможно, плановым и уж точно законным мероприятиям" — добавил журналист.
"Впрочем, опасение российского тактического ядерного оружия со стороны украинской стороны и Запада вполне понятно. Поставляемая Европой техника и наемники в случае (точнее — после) применения ТЯО не будут иметь никакого смысла" — заключил политолог.
В свою очередь, международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda. Ru, что он видит две причины таких заявлений ГУР МО Украины:
Также эксперт отметил, что аналогичным образом США перемещает свои носители по своей территории, а также хранит ядерное оружие в странах НАТО.
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