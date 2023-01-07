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Эксперты - ГУР МО: Ядерные ракеты РФ в Крыму и Белоруссии законны

Силовые структуры

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал, что в Белоруссии и Крыму якобы уже находятся российские ядерные носители наземного, воздушного и морского базирования — сообщил "Репортёр".

Эксперты - ГУР МО: Ядерные ракеты РФ в Крыму и Белоруссии законны

Он отметил, правда без подробностей, что "украинская военная разведка внимательно следит за перемещениями российского ядерного оружия (ЯО), в частности, тактического уровня, и знает, где оно находится".

"Речь идёт о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами" — рассказал спикер. Другой представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов ранее заявлял, что Россия может применить ЯО по Украине и напугал мир "последним шагом".

"Весьма странно видеть информирование о законном перемещении военной российской техники от украинской стороны" — сообщил Pravda.Ru политолог Андрей Гусий.

По его словам, есть три варианта.

  • Первый. Вполне вероятно, что слова Андрея Черняка просто не соответствуют действительности и служат для создания информационного шума.
  • Второй вариант — "ядерная" техника и вооружения может быть и размещены, тогда надо осознавать — разведка Запада работает, передавая данные украинцам.
  • Третий вариант — оружие размещено и это не скрывается нашими военными, это делается осознанно — как некий акт устрашения.

"Все три варианта наводят на одну мысль — скоро в противостоянии с Западом намечается переломный момент" — отмечает Гусий.

"Но изначально надо понимать, что по территории России (включая Крым — Ред.) регулярно проводятся учения и переброска вооружения, военных, в том числе — "главного оружия" — страна имеет на это полное право, а Крым — это Россия. Так что непонятен интерес Украины к, возможно, плановым и уж точно законным мероприятиям" — добавил журналист.

"Впрочем, опасение российского тактического ядерного оружия со стороны украинской стороны и Запада вполне понятно. Поставляемая Европой техника и наемники в случае (точнее — после) применения ТЯО не будут иметь никакого смысла" — заключил политолог.

В свою очередь, международный исследователь Георгий Рипер заявил Pravda. Ru, что он видит две причины таких заявлений ГУР МО Украины:

  1. Идет провал ВСУ под Соледаром, на Западе уже говорят "хватит давать деньги" и Киеву нужно напугать украинцев и мир страшилкой про ядерный удар, который "вот уже подбирается" к Украине. Или в ВСУ этого "подбирающегося" удара боятся.
  2. РФ действительно перебросила спецБЧ и носители в Крым — на что имеет полное право, так как это часть её территории и в Белоруссию — в рамках Союзного договора и договоренностей о перевооружении Су-24 для несения ТЯО.

Также эксперт отметил, что аналогичным образом США перемещает свои носители по своей территории, а также хранит ядерное оружие в странах НАТО.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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