Военкор Коц: жители освобождённых городов Украины не считают себя русскими

Военкор Александр Коц рассказал, какие настроения царят среди жителей украинских городов, взятых под контроль российской армии.

Коц объяснил, что жители Украины очень поддерживают те нарративы, которые продвигает киевская власть.

Он поделился своими наблюдениями за идеологией жителей городов, в которые прибыли ВС РФ. Военкор обращает внимание на обилие желто-синих флагов в украинских населённых пунктах.

"В каждом парке памятник захиснику батькивщины. На каждой школе табличка мраморная с погибшим героем АТО* из этого поселка. Там в каждой школе класс защиты отечества, как-то у них там это называется. И это дает свои плоды. Эти люди себя русскими не считают", — объяснил Коц.

Военный корреспондент не верит в то, что Украина готова воспринимать россиян как братский народ. Причину враждебности он видит в том, "много крови пролилось".

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский обеспокоился тем, что "мы системно и последовательно уничтожаем остатки собственного генофонда".

* запрещённая в России организация.