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Ходаковский озвучил два сценария СВО: либо нас убьёт, либо мы получим шанс возродиться

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сравнил спецоперацию на Украине с ампутацией конечности.

Ходаковский озвучил два сценария СВО: либо нас убьёт, либо мы получим шанс возродиться

Ходаковский считает, что СВО либо приведёт к нашей гибели, либо даст стимул к возрождению.

"При таком нашем состоянии — только в….*. Она либо нас убьёт, либо даст нам шанс возродиться. Это как хирургическая операция, как ампутация гангренной конечности, как удаление опухоли — боль во имя спасения", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник отметил, что спецоперация может дать толчок к политическим преобразованиям внутри страны.

Ранее Александр Ходаковский признался, что ему страшно о того, что мы сами себя устраняем физически.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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