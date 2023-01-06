Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сравнил спецоперацию на Украине с ампутацией конечности.
Ходаковский считает, что СВО либо приведёт к нашей гибели, либо даст стимул к возрождению.
"При таком нашем состоянии — только в….*. Она либо нас убьёт, либо даст нам шанс возродиться. Это как хирургическая операция, как ампутация гангренной конечности, как удаление опухоли — боль во имя спасения", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Военачальник отметил, что спецоперация может дать толчок к политическим преобразованиям внутри страны.
Ранее Александр Ходаковский признался, что ему страшно о того, что мы сами себя устраняем физически.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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