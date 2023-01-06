Безсонов: на Украине критикуют Залужного из-за его приказа не отпускать бойцов на лечение

В рядах украинских волонтёров звучит критика в адрес главнокомандующего вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за его приказа не отпускать бойцов на лечение.

В результате этого украинским воякам приходится "гнить и ждать" с моря погоды. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт Даниил Безсонов.

Как рассказал один из волонтёров, сейчас ВСУ имеют минимум четыре бригады с туберкулёзом, так как боевиков постоянно перекидывают из разных частей на доукомплектование.

Этот пост вызвал шквал негодования в комментариях, люди начали делиться подобными историями, а также добавлять про усталость армии и винить во всём Залужного и генералов, заметил аналитик.

Он привёл пример, как один из украинских военных поведал свою "печальную историю", как он ждал ротации из Бахмута (Артёмовска), но им просто доукомплектовали другое подразделение 54-й бригады ВСУ.

"Это в очередной раз подтверждает колоссальные потери ВСУ в живой силе и наплевательское отношение командования ВСУ к своему "мясу"", — заключил Безсонов.