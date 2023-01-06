Военкор Коц: ВСУ намеренно нанесли удары по Донецку сразу после начала режима прекращения огня

ВСУ начали обстрел нескольких районов Донецка сразу после начала режима прекращения огня, предложенного Россией. Об этом проинформировал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA. RU.

Он отметил, что для украинцев перемирие было бы возможным только в случае вывода войск ВС РФ с их территории.

"Украинцы не думали соблюдать перемирие. Сегодня, в частности, несколько районов Донецка, Ясиноватая, Горловка подверглись жестоким обстрелам как раз после того, как перемирие было официально введено. Они не собираются ни с кем мириться", — заявил эксперт.

Коц подчеркнул, что армия РФ не ведёт наступлений. Несмотря на то, что Минобороны России разрешило давать ответный огонь, первыми наносить удар запрещено, отметил военкор.