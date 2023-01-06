ВСУ начали обстрел нескольких районов Донецка сразу после начала режима прекращения огня, предложенного Россией. Об этом проинформировал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц в беседе с URA. RU.
Он отметил, что для украинцев перемирие было бы возможным только в случае вывода войск ВС РФ с их территории.
"Украинцы не думали соблюдать перемирие. Сегодня, в частности, несколько районов Донецка, Ясиноватая, Горловка подверглись жестоким обстрелам как раз после того, как перемирие было официально введено. Они не собираются ни с кем мириться", — заявил эксперт.
Коц подчеркнул, что армия РФ не ведёт наступлений. Несмотря на то, что Минобороны России разрешило давать ответный огонь, первыми наносить удар запрещено, отметил военкор.
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