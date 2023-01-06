Пентагон: Украины сможет интегрировать RIM-7 Sea Sparrow в советские системы

ВСУ смогут интегрировать ракеты ЗРК RIM-7 Sea Sparrow в комплексы советского образца.

Об этом со ссылкой на заместителя министра обороны США Лауру Купер сообщает РИА Новости.

"RIM-7 могут быть интегрированы в украинские системы советских времен", — цитирует издание Купер.

Ранее уже сообщалось, что в новый пакет военной помощи Вашингтона войдут ракеты RIM-7, США не уточняют в каком количестве их поставят.

Кроме того, на брифинге Купер добавила, что американцы посчитали своевременным именно сейчас передать Украине БМП. Пентагон рассчитывает, что передачей бронетехники Bradley Киев сможет "изменить динамику на поле боя".

Полный перечень нового пакета военной помощи ВСУ:

▪️50 боевых машин пехоты Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм;

▪️100 БТР M113;

▪️55 MRAP;

▪️138 HMMWV;

▪️18 155-мм самоходных гаубиц и 18 тягачей;

▪️70 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

▪️500 155-мм снарядов Excalibur;

▪️1200 155-мм снарядов дистанционных противотанковых минных систем (RAAM);

▪️36 105-мм буксируемых гаубиц и 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов;

▪️10 тыс. 120-мм мин;

▪️боеприпасы HIMARS;

▪️зенитные ракеты RIM-7 Sea Sparrow;

▪️4 тыс. авиационных неуправляемых ракет Zuni;

▪️около 2 тыс. противотанковых ракет;

▪️снайперские винтовки пулеметы и боеприпасы.