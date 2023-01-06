Министр обороны Украины Резников заявил о количестве оставшихся у ВС РФ ракет

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Министр обороны страны Алексей Резников проинформировал о количестве оставшихся у армии РФ ракет.

Напоминаем, что эксперт неоднократно делает такие расчёты. Он опубликовал обновлённую информацию.

У русской армии осталось всего 19% стратегических высокоточных и около 78% тактических ракет. Также ВС РФ располагают лишь 12% иранских дронов.

Напоминаем, что войска России начали наносить регулярные удары по Украине после теракта на Крымском мосту.