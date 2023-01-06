Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наносить удары по территории Украины, уничтожая объекты критической важности. Министр обороны страны Алексей Резников проинформировал о количестве оставшихся у армии РФ ракет.
Напоминаем, что эксперт неоднократно делает такие расчёты. Он опубликовал обновлённую информацию.
У русской армии осталось всего 19% стратегических высокоточных и около 78% тактических ракет. Также ВС РФ располагают лишь 12% иранских дронов.
Напоминаем, что войска России начали наносить регулярные удары по Украине после теракта на Крымском мосту.
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