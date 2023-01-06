Военный ВС РФ "Борода" заявил, что бойцы ВСУ не соблюдают перемирие на Сватовском направлении

Военнослужащие армии России выполняют приказ о прекращении огня на линии фронта. Однако Киев нарушает его на Сватовском направлении. Об этом проинформировал боец западной группировки войск ВС РФ с позывным "Борода".

"Верховный главнокомандующий дал приказ после 12:00 (мск) огонь не открывать. Мы сидим в ожидании целей, если цель будет, будем отрабатывать. Перемирие с нашей стороны. С их стороны, конечно же, нет. Орудия зачехлены, свёрнуты, стоят под навесами. Они (украинские военнослужащие) перемирие не соблюдают", — поделился военный в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ВСУ намеренно нанесли удары по Донецку сразу после начала режима прекращения огня.