Подоляк: после поставок ЗРК Patriot и БМП Marder Германия передаст ВСУ танки Leopard

После поставок американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и немецких боевых машин пехоты (БМП) Marder власти ФРГ передадут Киеву танки Leopard, следует из заявления советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка.

По его словам, Германия сделала выбор в пользу "жёсткой и очень чёткой позиции" по украинскому вопросу. Он выразил уверенность в том, что официальный Берлин решится на предоставление тяжёлых вооружений для ВСУ.

"Следующим шагом ФРГ станет поставка Украине танков Leopard", — сказал Подоляк в эфире "24-го Канала".

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя готовящуюся передачу западной техники Киеву, сообщил, что организация выступает за прекращение конфликта вокруг Украины в соответствии с нормами международного права. Он напомнил: Германия собирается поставить киевскому режиму БМП Marder, Франция — колёсные танки AMX-10 RC, а США — БМП Bradley.