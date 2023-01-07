Патриарх Кирилл: ВСУ специально открыли огонь, чтобы убить протоиерея Васильева

Погибший в зоне специальной военной операции (СВО) протоиерей Михаил Васильев был главной целью обстрела Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В эфире канала "Россия 1" он напомнил, что протоиерей погиб 6 ноября 2022 года, исполняя пастырские обязанности.

По его словам, все священники, попавшие в районы боёв, становятся лёгкими и вожделенными целями для противника, однако они, несмотря на трудности, до конца сохраняют верность своему долгу.

"За отцом Михаилом Васильевым следили. Этот удар был нанесён именно для того, чтобы его погубить", — отметил патриарх Кирилл.

Ранее митрополит призвал православных россиян на Рождество помолиться за бойцов РФ, которые принимают участие в спецоперации на Украине.