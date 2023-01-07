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Под Артёмовском ВС РФ уничтожен пауэрлифтер Андрей Дмитриев ВСУ

МВД ЛНР: под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Под Бахмутом с осени прошлого года идут ожесточённые бои.

Александр Полищук, лидер нацбатальона ВСУ
Александр Полищук, лидер нацбатальона ВСУ "Свобода"

Стало известно, что под Артёмовском ликвидирован один из лидеров нацбатальона Украины "Свобода" Александр Полищук. Он был известен своим позывным "Альпинист". Об этом проинформировал советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен пауэрлифтер Андрей Дмитриев ВСУ.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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