Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные военные действия в зоне спецоперации на Украине, уничтожая противника по всей линии фронта. Под Бахмутом с осени прошлого года идут ожесточённые бои.
Стало известно, что под Артёмовском ликвидирован один из лидеров нацбатальона Украины "Свобода" Александр Полищук. Он был известен своим позывным "Альпинист". Об этом проинформировал советник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен пауэрлифтер Андрей Дмитриев ВСУ.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.