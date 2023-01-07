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Артиллеристы ВСУ оторвали ствол собственной гаубицы САУ 2С7 "Пион"

Силовые структуры

В Сети появилось видео, на котором у самоходной гаубицы САУ 2С7 "Пион" Вооружённых сил Украины оторвало ствол. Он упал прямо перед орудием в поле. На кадрах экипаж машины поспешно отбегает от неё.

"Вон он (ствол) валяется. Вы что делаете!", — сопровождает криками бегство артиллерист ВСУ.

На видео отсутствует отстрел собственного ствола. Судя по всему, камера была включена через несколько секунд после неудачного выстрела.

Возможно, что причиной произошедшего стала недостаточная обученность украинских бойцов.

Ранее сообщалось, что под Артёмовском ВС РФ уничтожен лидер нацбатальона ВСУ "Свобода" Александр Полищук.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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