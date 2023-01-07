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Военные России показали кадры танковой дуэли между ВС РФ и ВСУ в Донбассе

Силовые структуры

В Донбассе произошла уникальная танковая дуэль, в которой участвовали три танка российской армии и два танка вооружённых сил Украины (ВСУ). Редкие кадры оказались в распоряжение РИА Новости.

Военные России показали кадры танковой дуэли между ВС РФ и ВСУ в Донбассе

Видео прокомментировал военнослужащий ВС РФ.

Он объяснил, что один из трёх танков выдвинулся с асфальтовой дороги на просёлочную и подъехал к лесополосе. Два других двигались по асфальту и отвлекали внимание танков ВСУ, которые заняли позиции в другой лесополосе.

Противник открыл огонь по российским танкам, находившимся в прямой видимости. В этот момент третий танк ВС РФ открыл огонь по украинской машине, незаметно подъехав с фланга на расстояние около 500 метров. Один из танков противника был в итоге подбит.

Военный добавил, что танковая дуэль это очень сложно и опасно.

Но в данном случае российский экипаж был более успешен, он выбрал грамотную тактику и уничтожил противника, ничего не испугавшись, заключил боец.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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