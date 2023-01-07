В Twitter* заговорили о ядерном оружии после требования Мельника новых поставок для ВСУ

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что ВСУ нужны подводные лодки, истребители, военные корабли, системы ПВО и баллистические ракеты. И всё это Германия должна предоставить "уже завтра" и в большом количестве. Немецкие пользователи Сети бурно отреагировали на подобные желания Киева, заметив, что аппетиты Незалежной растут.

"Я удивлен, что вы ещё не потребовали ядерные боеголовки вам поставить", — иронично заметили в Twitter. "А потом вы попросите 1200 водородных бомб?" — написал другой пользователь. "Я надеюсь, что немецкое правительство поймёт, что жадность украинских разжигателей войны бесконечна", — отметил третий.

Немцы испуганы перспективой начала Третьей мировой войны, к которой мир приближается ежедневно. Украину же некоторые читатели назвали "посмешищем" и считают, что на посту президента вместо Владимира Зеленского больше было бы пользы от министра обороны Германии Кристины Ламбрехт.

"Вы и ваша страна — посмешище. Вам нужно и то, и это, и ещё несколько миллиардов долларов сверху. Неужели вам самим это ещё не надоело?" — возмущаются граждане Германии.

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