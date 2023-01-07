Time: время не на стороне Украины, ВСУ истощены

Время часто игнорируется в анализе конфликтов, отметил участник боевых действий США в Афганистане и Ираке Эллиот Аккерман. Он считает, что время может стать решающим, но его у Украины уже нет.

Военная помощь Запада, который продолжает накачивать Украину оружием, может привести к эскалации конфликта, а в результате её и к "тотальной войне", перспектива начала которой многих пугает. Аккерман пишет, что украинцы уже истощены, ВСУ надо начать наступление, одновременно пополняя свои силы.

"Длительный конфликт по своей сути благоприятствует России. Это увеличивает вероятность того, что другие авторитарные страны, такие как Иран или Китай, примут более активное участие. Иран уже предоставил России материальную поддержку, например, беспилотники. Чем дольше всё это длится, тем больше вероятность того, что другие страны последуют его примеру. <…> Быстрое разрешение конфликта на Украине отвечает не только интересам Украины, но и стабильности в мире", — пишет Аккерман в материале для Time.

Без поддержки НАТО Владимир Зеленский не сможет долго продолжать боевые действия и СВО будет проиграна, отмечает он. Украина будет в невыгодном положении, если конфликт затянется на два-четыре года.