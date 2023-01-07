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Коц: Генштаб ВСУ показал кадры из Чернобаевки, где была "уничтожена" техника ВС РФ

Силовые структуры

Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ) показал кадры из Чернобаевки в Херсонской области, где якобы в результате 26 ударов "были уничтожены" просто сотни и тысячи единиц техники российских военных. Видео прокомментировал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

Он отметил, что на кадрах почему-то видны лишь куча побитых "кукурузников" с надписью "Аэрофлот", пустые капониры, пара сожжённых грузовиков и разбитое здание аэровокзала.

"А, да, ещё вертолет показали с буквой Z. Только на хвосте почему-то написано "Небезпечно". А где вся побитая техника-то?", — задал вопрос военкор.

Ранее в Сети появились кадры уникальной танковой дуэли между двумя украинскими и тремя российскими танками.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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