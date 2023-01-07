Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ) показал кадры из Чернобаевки в Херсонской области, где якобы в результате 26 ударов "были уничтожены" просто сотни и тысячи единиц техники российских военных. Видео прокомментировал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.
Он отметил, что на кадрах почему-то видны лишь куча побитых "кукурузников" с надписью "Аэрофлот", пустые капониры, пара сожжённых грузовиков и разбитое здание аэровокзала.
"А, да, ещё вертолет показали с буквой Z. Только на хвосте почему-то написано "Небезпечно". А где вся побитая техника-то?", — задал вопрос военкор.
Ранее в Сети появились кадры уникальной танковой дуэли между двумя украинскими и тремя российскими танками.
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Намечающаяся катастрофа для ВСУ под Соледаром означает обрушение украинской обороны на всём донбасском фронте.