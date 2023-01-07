Коц: Генштаб ВСУ показал кадры из Чернобаевки, где была "уничтожена" техника ВС РФ

Генштаб вооружённых сил Украины (ВСУ) показал кадры из Чернобаевки в Херсонской области, где якобы в результате 26 ударов "были уничтожены" просто сотни и тысячи единиц техники российских военных. Видео прокомментировал в своём Telegram-канале военный журналист Александр Коц.

Он отметил, что на кадрах почему-то видны лишь куча побитых "кукурузников" с надписью "Аэрофлот", пустые капониры, пара сожжённых грузовиков и разбитое здание аэровокзала.

"А, да, ещё вертолет показали с буквой Z. Только на хвосте почему-то написано "Небезпечно". А где вся побитая техника-то?", — задал вопрос военкор.

Ранее в Сети появились кадры уникальной танковой дуэли между двумя украинскими и тремя российскими танками.