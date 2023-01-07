В Сети появились кадры уничтожения польского танка на южной окраине Артёмовска

В Сети появились кадры поражения российскими военными польского танка на окраине Артёмовска (Бахмута). Видео публикует Telegram-канал "Военкоры Русской Весны".

Отмечается, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) выехали на танке для открытия огня по наступающим силам ВС РФ в районе Собачёвки на южной окраине города и в этот момент по нему прилетает снаряд, машина загорается.

По танку, вероятно, ударил ПТУР, предположили авторы канала.

Ранее российский военный показал видео уникальной танковой дуэли между тремя танками армии России и двумя танками ВСУ. Бой завершился в пользу российских военных.