США обещали поставить Украине зенитные ракетные установки (ЗРК) Patriot. Военных ВСУ начнут обучать работе с комплексами уже в конце января текущего года, сообщила заместитель помощника американского министра обороны по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер.
Где будут проходить обучение боевики украинской армии, в Пентагоне не конкретизируют, но Купер информирует, что рассматриваются варианты их доставки в США или возможность обучения в других странах. На изучение работы ЗРК потребуется несколько месяцев, отметила она.
"Мы сможем обеспечить такую подготовку, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны", — приводит слова официального представителя американского Министерства обороны Пэт Райдер CNN.
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