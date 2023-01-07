Безсонов: прорвать оборону противника и взять Соледар под контроль — не одно и то же

Проломить фронт в Соледаре и прорвать оборону боевиков ВСУ — не одно и то же с взятием города под контроль и его зачисткой.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил первый министр информации ДНР Даниил Безсонов.

На данном направлении серьёзные успехи и националисты несут серьёзные потери, однако до полного контроля над городом говорить пока ещё рано, подчеркнул ополченец.

Населённый пункт Подгорное, который расположен северо-восточнее Артёмовска был освобождён от нацистов днём 7 января, подтвердил военный корреспондент Юрий Котенок.

Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко признал крупные потери ВСУ в зоне российской специальной операции.