8 января после 00:00 воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в ДНР.
Уже через несколько минут поступили сообщения о взрывах в Краматорске и Харьковской области, что подтверждает губернатор Олег Синегубов.
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Бандеровцы из 518-го батальона СпН понадеялись на западное вооружение, решив поиграть в героев, пишет издание.