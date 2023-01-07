После окончания перемирия мощные взрывы прогремели в Краматорске и Харьковской области

8 января после 00:00 воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областях и в ДНР.

Уже через несколько минут поступили сообщения о взрывах в Краматорске и Харьковской области, что подтверждает губернатор Олег Синегубов.