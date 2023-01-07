Кадыров призвал бить по логову сатанистов в центре Киева и Зеленскому

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призывает не переживать из-за очередной помощи Украине, так как это обычная схема по отмыванию денег. "До окопов" дойдёт лишь 15%, остальное разворуют чиновники Незалежной и западных стран. Сейчас стоит думать о том, что боевые действия идут на территории Российской Федерации.

"Не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии — Зеленскому", — высказывает своём мнение Кадыров.

Несмотря на то, что НАТО поставляет на Украину своё вооружение и бойцов под видом наёмников, у него ничего не получается. Украинское население погибает впустую в угоду Западу, заключил лидер Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации 300 омоновцев.