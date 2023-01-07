Замглавы МО Украины Маляр заявила, что в зоне боевых действий в ВСУ служат до 5 тыс. женщин

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что до 2026 года на Украине мобилизации женщин будет. В настоящее время желание вступить в ряды Вооружённых сил Украины является добровольным для женского пола, приводят слова чиновницы украинские источники.

Сейчас в зоне боевых действий на Украине находится порядка пяти тысяч женщин, заявляет Маляр.

О новой волне мобилизации говорилось в декабре. Тогда в Минобороны Украины посчитали её возможной, если в этом будет нуждаться украинская армия, но прогнозы делать сложно.

Судя по всему, с осени количество женщин в зоне СВО со стороны ВСУ не изменилось, так как ранее Маляр сообщала о таком же количестве, а в тыловых частях ВСУ якобы ждут свою очередь ещё 25 тысяч желающих.