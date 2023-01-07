Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что до 2026 года на Украине мобилизации женщин будет. В настоящее время желание вступить в ряды Вооружённых сил Украины является добровольным для женского пола, приводят слова чиновницы украинские источники.
Сейчас в зоне боевых действий на Украине находится порядка пяти тысяч женщин, заявляет Маляр.
О новой волне мобилизации говорилось в декабре. Тогда в Минобороны Украины посчитали её возможной, если в этом будет нуждаться украинская армия, но прогнозы делать сложно.
Судя по всему, с осени количество женщин в зоне СВО со стороны ВСУ не изменилось, так как ранее Маляр сообщала о таком же количестве, а в тыловых частях ВСУ якобы ждут свою очередь ещё 25 тысяч желающих.
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