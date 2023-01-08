Успех российских подразделений, которые смогли прорвать оборону ВСУ в Соледаре, несёт серьёзные последствия для украинской армии, заявил военкор Юрий Котенок.
Он уточнил, что всё будет зависеть от темпов продвижения ВС РФ и того, насколько неприятель сумеет быстро стабилизировать линию боевого соприкосновения.
"Положение ВСУ на этом направлении близко к критическому. Если фронту у них посыплется, то посыплется не только там", — отметил репортёр в своём Telegram-канале.
Котенок напомнил, что сейчас можно перерезать трассу Северск-Соледар, что даст возможность дальнейшего наступления и позволит взять в кольцо значительные силы противника.
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