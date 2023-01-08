Ходаковский заявил об изменении режима службы ВС РФ после обстрела ПТУ в Макеевке

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что после атаки украинских боевиков на место дислокации ВС РФ в Макеевке служба российских военных изменилась. Он подчеркнул, что сейчас мобилизованных солдат больше не держат "как селёдок в бочке". Введён особый режим для минимизации скопления людей.

"Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома. Эта временная мера и разумна, и человечна", — отметил комбат в своём Telegram-канале.

Ходаковский сообщил, что командование ВС РФ поменяло размещение личного состава после анализа возможных причин трагедии в Макеевке.

"Командиры должны понимать, что сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, — это их зона ответственности", — указал он.