Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что после атаки украинских боевиков на место дислокации ВС РФ в Макеевке служба российских военных изменилась. Он подчеркнул, что сейчас мобилизованных солдат больше не держат "как селёдок в бочке". Введён особый режим для минимизации скопления людей.
"Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома. Эта временная мера и разумна, и человечна", — отметил комбат в своём Telegram-канале.
Ходаковский сообщил, что командование ВС РФ поменяло размещение личного состава после анализа возможных причин трагедии в Макеевке.
"Командиры должны понимать, что сохранение собственной жизни и жизни солдат в условиях, когда безопасных мест сейчас нет, — это их зона ответственности", — указал он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Скибицкий заявил, что Россия объявит новую волну мобилизации.