Глава обороны Киева Павлюк оценил вероятность наступления ВС РФ из Белоруссии

Глава обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что на данный момент угрозы возможного наступления российской армии с территории Белоруссии на Украину нет. Однако не стоит исключать любые варианты развития событий, подчеркнул он в беседе с изданием "Суспильне новини".

Павлюк отметил, что группировка ВС РФ в Белоруссии необходима для сдерживания ВСУ около границы, а не для наступательных манёвров. Несмотря на это, по мнению украинского генерала, взятие Киева под контроль является самым привлекательным вариантом завершения спецоперации для России.