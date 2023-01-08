Глава обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что на данный момент угрозы возможного наступления российской армии с территории Белоруссии на Украину нет. Однако не стоит исключать любые варианты развития событий, подчеркнул он в беседе с изданием "Суспильне новини".
Павлюк отметил, что группировка ВС РФ в Белоруссии необходима для сдерживания ВСУ около границы, а не для наступательных манёвров. Несмотря на это, по мнению украинского генерала, взятие Киева под контроль является самым привлекательным вариантом завершения спецоперации для России.
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