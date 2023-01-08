Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов спрогнозировал активизацию боёв в следующем месяце.
Он считает, что многие факторы указывают на грядущее обострение конфликта.
"Можем сделать заключение, что мы входим в определённую фазу активизации", — уточнил Данилов во время телемарафона.
Секретарь СНБО также не исключил присоединения белорусских войск к российской спецоперации на Украине.
"РФ намерена втянуть Белоруссию в открытое противостояние", — отметил он.
Ранее Данилов заявил, что февраль 2023 года станет "решающим" для российской армии. Руководитель СНБО убеждён: Кремль уделяет особое внимание значимым датам, поэтому к годовщине специальной военной операции (СВО) произойдёт обострение обстановки в ходе конфликта.
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