Данилов прогнозирует активизацию боёв на Украине: "РФ намерена втянуть Белоруссию"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов спрогнозировал активизацию боёв в следующем месяце.

Спецоперация РФ на Украине

Он считает, что многие факторы указывают на грядущее обострение конфликта.

"Можем сделать заключение, что мы входим в определённую фазу активизации", — уточнил Данилов во время телемарафона.

Секретарь СНБО также не исключил присоединения белорусских войск к российской спецоперации на Украине.

"РФ намерена втянуть Белоруссию в открытое противостояние", — отметил он.

Ранее Данилов заявил, что февраль 2023 года станет "решающим" для российской армии. Руководитель СНБО убеждён: Кремль уделяет особое внимание значимым датам, поэтому к годовщине специальной военной операции (СВО) произойдёт обострение обстановки в ходе конфликта.