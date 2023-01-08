Командование контингента Североатлантического альянса (KFOR) отклонило запрос сербского руководства на введение полицейских и военных в Косово, следует из заявления президента Сербии Александра Вучича.
В интервью TV Pink он назвал такой ответ НАТО "ожидаемым". Как пояснил Вучич, в своём документе представители военного блока ссылались на положения резолюции № 1244 Совета Безопасности ООН.
"Они в тщательно составленном письме сербскому правительству написали, что нет необходимости возвращать армию Сербии в Косово и Метохию", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, президент отметил, что получил письмо от НАТО в канун Рождества.
В середине декабря Вучич сообщал о подготовке запроса командованию миссии военно-политического блока НАТО в Косово на введение силовиков. При этом он добавил, что руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок сочла "абсурдом" такую просьбу к альянсу.
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