В Сети опубликовано видео, на котором военнослужащие ВСУ замаскировали танк в зоне спецоперации на Украине. Кадры разместил Telegram-канал UGM.
На видеозаписях демонстрируется боевая машина, которая загнана в водоём. От танка видны только несколько сантиметров ствола орудия. Данный поступок не смог объяснить командир боевой машины. Судя по всему, так боевики хотели спрятать танк от русских военных.
Ранее сообщалось, что артиллеристы Вооружённых сил Украины оторвали ствол собственной гаубицы САУ 2С7 "Пион". Он упал прямо перед орудием в поле. Экипаж машины был вынужден поспешно отбежать от него.
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