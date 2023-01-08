Шмыгаль заявил, что на Украине заминировано 40% всей территории

Вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по Украине. Спецоперация привела к тому, что 250 тысяч квадратных километров территории страны оказались заминированными. Это около 40% от всей площади государства. Слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля передаёт корейская газета The Korea Times.

Такая обстановка создаёт проблемы в ведении сельского хозяйства, являющегося основной отраслью для Украины. Кроме того, возникают сложности в передвижении населения.

"Россия нацелена на инфраструктуру в густонаселённых районах", — сказал Шмыгаль, отметив, что 70% ущерба пришлось на жилые кварталы.