Военкоры оценили ход боевых действий за Артёмовск, Соледар и Марьинку

Военные корреспонденты Telegram-канала "Сводки и аналитика СВО" заявили, что в Купянском районе Харьковской области "идёт мощнейший замес". По их данным, в регионе активно работает авиация, тяжёлая артиллерия и реактивные системы залпового огня.

"Грохот стоит такой, что трясётся земля. Говорят, такого ещё не было… Похоже, началось. Ждём официальную информацию", — отмечается в публикации.

Ранее наиболее ожесточённые боевые действия были зафиксированы на Артёмовском и Марьинском направлениях. По словам военного корреспондента Александра Сладкова, Марьинка является важным населённым пунктом, поскольку после перехода города под контроль ВС РФ появится возможность пойти в атаку на Красногоровку и Угледар.

"Окружить Марьинку, направив "клинья" в обхват, не получится, поскольку наступающие группировки в этом случаем сами рискуют попасть в окружение. Поэтому силы бьются лоб в лоб", — отметил военный эксперт Сергей Вальченко в материале для "МК".

В Артёмовске украинские войска выстроили единую систему обороны за счёт уникального ландшафта. Однако это не помешало ВС РФ взять половину города под контроль. Некоторые эксперты отметили, что ВСУ уже оставили многие из своих позиций и в Соледаре из-за большого количества потерь.

"Хотя бои в том же Артёмовске и Соледаре, показывают, что фактор потерь для командования ВСУ не ключевой. С потерями в Киеве не считаются", — отметил Вальченко.