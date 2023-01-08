Сейчас украинская армия ведёт активную подготовку к обороне, после чего сможет перейти в масштабное контрнаступление. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Ближе к лету можно ожидать серьёзного контрнаступления", — указал он в беседе с Марком Фейгиным*.
По словам Арестовича, перспектива для наступательных манёвров ВСУ будет понятна в мае-июле 2023 года. Сила контрудара со стороны украинских военных будет "мощной", подчеркнул он.
*включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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