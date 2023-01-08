Ходаковский упрекнул гражданских лиц в равнодушии к СВО: Военным надо — пусть они и заморачиваются

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский упрекнул тех, кто равнодушно наблюдает за СВО, словно зритель.

Ходаковский уверен, что за решение проблемы должны отвечать и военные, и гражданские власти.

"Принято считать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих: военным надо — пусть они и заморачиваются", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Военачальник считает, что восприятие СВО различается у тех, кто воюет и тех, кто наблюдает за происходящим со стороны.

"Ощущение, что у нас две в...*, закрепилось окончательно: одна в....* для тех, кто погибает, а вторая — для зрителя", — выразил свою точку зрения Ходаковский.

Он призвал гражданские власти оперативно реагировать на возникающие потребности и предоставлять военным всё необходимое.

Ранее Александр Ходаковский рассказал об изменении режима службы ВС РФ после гибели мобилизованных в Макеевке.

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