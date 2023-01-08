Российский боец Хусаинов, угнавший БТР у ВСУ, погиб в зоне спецоперации

Военнослужащий из Башкирии Фанис Хусаинов, прославившийся угоном бронетранспортёра у ВСУ, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал "Татмедиа".

О гибели бойца рассказал Флюр Зиннатуллин, глава администрации родного посёлка Хусаинова Новокайпаново. Чиновник сообщил, что сослуживцы Хусаинова по телефону подтвердили факт его гибели. При этом обстоятельства, при которых погиб боец, пока остаются неизвестными.

Хусаинов оказался в зоне спецоперации в качестве добровольца. В ходе одного из сражений ему одному, безо всякой поддержки, пришлось столкнуться с семерыми ВСУшниками на бронетранспортёре. Тем не менее боец смог одолеть всех противников, взяв одного из врагов в плен. После этого Хусаинов на угнанном бронетранспортёре выдвинулся к расположениям ВС РФ.