Минобороны: пять украинских самолётов сбиты ВКС России

Силами российской истребительной авиации было сбито пять самолётов Воздушных сил Украины. Об этом проинформировали представители Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что два самолёта противника были сбиты в Харьковской области, ещё три украинских истребителя были ликвидированы российской авиацией в ДНР.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолётов воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населённого пункта Изюм Харьковской области сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолёта Су-25. В районе населённого пункта Веселое Донецкой Народной Республики сбит украинский самолёт МиГ-29", — значится в сводке военного ведомства.

В Минобороны также проинформировали о пяти беспилотниках ВСУ, десяти снарядах РСЗО HIMARS и "Ураган", и одной противорадарной ракете HARM, сбитых российскими ПВО за минувшие сутки.