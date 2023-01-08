Куликовский: главком ВСУ Залужный повторит успех осеннего контрнаступления

Главком ВСУ Валерий Залужный попытается повторить успех, которого украинская армия добилась осенью. Сначала остановят продвижение русских войск за счёт численности ВСУ. После этого противник ударит вновь сформированными бригадами по ВС РФ. Прогнозом относительно дальнейшего хода СВО поделился военкор Герман Куликовский в своём Telegram-канале "Старше Эдды".

Он напомнил, что Залужный смог достичь своих целей: ВСУ выиграли под Балаклеей и Изюмом. Русская армия была вынуждена отдать приграничные районы Харьковской области.

На данный момент на Украине формируются три новых корпуса. В их арсенале будет большое количество техники. Этими силами армия противника прорвёт фронт ВС РФ, совершит глубокий охват, уничтожит в котле русские войска и сможет взять Сватово со Старобельском либо Мелитополь. Такой прогноз сделал Куликовский.

"Тылы врага работают на полную мощность (тылы Киева, это практически вся Европа и США), личный состав готовится в ускоренном темпе и, скорее всего, к апрелю корпуса будут переброшены на направление главного удара", — считает эксперт.

Он отметил важность работы российской армии под Бахмутом (Артёмовском) и Соледаром: там ВС РФ уничтожают личный состав ВСУ, выбивая противника с позиций.