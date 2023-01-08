Украинские националисты из "Правого сектора"* угрожают, что вырежут в Закарпатье всех венгров.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
В новогоднюю ночь несколько десятков нацистов из группировки "Правый сектор"* отправились в закарпатский город Берегово, что на границе с Венгрией, отметил ведущий Первого канала.
"Там они записали новогоднее "поздравление" в адрес всех мадьяр. В своём видеообращении эти выродки, не стесняясь, говорят, что знают всех венгров, всех их детей и они придут за ними", — подчеркнул Осташко.
*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.
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