Боевики "Правого сектора"* угрожают вырезать в Закарпатье всех венгров

Украинские националисты из "Правого сектора"* угрожают, что вырежут в Закарпатье всех венгров.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

В новогоднюю ночь несколько десятков нацистов из группировки "Правый сектор"* отправились в закарпатский город Берегово, что на границе с Венгрией, отметил ведущий Первого канала.

"Там они записали новогоднее "поздравление" в адрес всех мадьяр. В своём видеообращении эти выродки, не стесняясь, говорят, что знают всех венгров, всех их детей и они придут за ними", — подчеркнул Осташко.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

*- признан решением Московского городского суда от 17.12.2014 террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ.