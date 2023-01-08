В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжёлой ситуации в городе. Данную информацию подтвердил и командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".
"Идут тяжёлые городские бои, то есть за каждый дом", — сказал он ТАСС.
Новиков отметил хорошую работу русских бойцов. Продолжается планомерное продвижение с флангов, работа ведётся непосредственно по центру города. В боях участвуют военнослужащие второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".
"Идёт тесное взаимодействие, причём разных родов войск", — отметил "Алабай".
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.