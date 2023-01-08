Офицер спецназа "Алабай" ЛНР Новиков заявил о тяжёлых боях ВС РФ в Соледаре

В Соледаре продолжаются ожесточённые бои. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжёлой ситуации в городе. Данную информацию подтвердил и командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" Владимир Новиков с позывным "Алабай".

"Идут тяжёлые городские бои, то есть за каждый дом", — сказал он ТАСС.

Новиков отметил хорошую работу русских бойцов. Продолжается планомерное продвижение с флангов, работа ведётся непосредственно по центру города. В боях участвуют военнослужащие второго армейского корпуса ЛНР и спецназа "Ахмат".

"Идёт тесное взаимодействие, причём разных родов войск", — отметил "Алабай".