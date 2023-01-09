Немецкий политик Маасен: ФРГ может стать целью российских атак из-за поставок Киеву БМП Marder

Германия может стать не только прямым участником конфликта между Россией и Украиной, но и целью для атак с российской стороны из-за планов поставить Киеву машины боевой пехоты Marder, заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен.

Как подчеркнул политик, правительство Германии должно трезво оценить последствия поставок Украине тяжёлого оружия.

"Если мы поставляем не медикаменты, а оружие, то, естественно, рискуем оказаться участником конфликта. Вы должны понять, что теперь мы выступаем стороной конфликта против России", — пояснил Маасен в интервью Exxpress.

Он подчеркнул, что если Берлин возьмёт на себя роль прямого участника противостояния, то может стать "целью" для Москвы. Кроме прочего, политик уточнил, что Украина, сколько бы не говорила о демократии, не является "стандартом" для ЕС.

Ранее Pravda.Ru цитировала немецких аналитиков, которые предположили, что поставки БМП Marder, обещанные Киеву в марте, Берлин будет вынужден забрать из собственных резервов вооружённых сил.