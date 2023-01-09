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Бойцы "Викинга" ВС РФ уничтожили подкрепление украинских войск в зоне СВО

Силовые структуры

Бойцы, представляющие российскую группировку "Викинг", уничтожили подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Бойцы "Викинга" ВС РФ уничтожили подкрепление украинских войск в зоне СВО

По данным корреспондента РИА Новости, наблюдателю из группы "Викинг" удалось зафиксировать с помощью тепловизора переброску украинских сил и техники на одну из позиций. Отмечается, что именно туда была наведена реактивная система залпового огня (РСЗО), принадлежащая ВС РФ.

Националисты перебрасывали резервы в тёмное время суток, однако российские военнослужащие всё равно их обнаружили, передаёт агентство.

Как подчёркивается в материале, бойцы РФ залпом выпустили снаряды калибра 122 мм по точке с техникой ВСУ. При этом конкретное место боя не раскрывается.

Ранее сообщалось, что российская армия применила против украинских войск самый мощный в мире самоходный миномёт "Тюльпан", поразив одну из военных частей ВСУ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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