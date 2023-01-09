Российские миномётчики оценили боевую обстановку на Запорожском направлении специальной военной операции (СВО).
В беседе с РИА Новости они отметили, что одна из главных задач миномётных расчётов в этом районе боёв — постоянно находиться в состоянии готовности и прикрывать передовые позиции российской армии.
"Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям, мы сразу открываем огонь", — цитирует агентство командира подразделения Вооружённых сил России.
Кроме того, военнослужащий рассказал об алгоритме действий бойцов РФ на Запорожском направлении:
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские националисты готовятся к форсированию Днепра неподалёку от Каховского водохранилища.
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