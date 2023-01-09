Миномётчики РФ: в случае угрозы открываем огонь по ВСУ на Запорожском направлении

Российские миномётчики оценили боевую обстановку на Запорожском направлении специальной военной операции (СВО).

В беседе с РИА Новости они отметили, что одна из главных задач миномётных расчётов в этом районе боёв — постоянно находиться в состоянии готовности и прикрывать передовые позиции российской армии.

"Как только появляется движение противника и возникает угроза нашим соединениям, мы сразу открываем огонь", — цитирует агентство командира подразделения Вооружённых сил России.

Кроме того, военнослужащий рассказал об алгоритме действий бойцов РФ на Запорожском направлении:

Зафиксировать передвижение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ);

Получить цели;

Открыть огонь по ним.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские националисты готовятся к форсированию Днепра неподалёку от Каховского водохранилища.