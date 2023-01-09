Вооружённые силы РФ освободили от украинских националистов населённый пункт Бахмутское в ДНР. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.
По информации ведомства, российские войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.
"По состоянию на 9 января 2023 года на территории ДНР ВС РФ освободили Бахмутское", — подтвердили представители штаба.
Населённый пункт Бахмутское расположен к северо-востоку от Артёмовска неподалёку от Соледара.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артёмовском и Соледарском направлениях продолжаются кровопролитные бои. Он назвал обстановку в этих районах очень тяжёлой.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.