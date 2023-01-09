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Штаб ДНР: российская армия освободила населённый пункт Бахмутское

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ освободили от украинских националистов населённый пункт Бахмутское в ДНР. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

По информации ведомства, российские войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.

"По состоянию на 9 января 2023 года на территории ДНР ВС РФ освободили Бахмутское", — подтвердили представители штаба.

Населённый пункт Бахмутское расположен к северо-востоку от Артёмовска неподалёку от Соледара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артёмовском и Соледарском направлениях продолжаются кровопролитные бои. Он назвал обстановку в этих районах очень тяжёлой.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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