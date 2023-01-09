Штаб ДНР: российская армия освободила населённый пункт Бахмутское

Вооружённые силы РФ освободили от украинских националистов населённый пункт Бахмутское в ДНР. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

По информации ведомства, российские войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.

"По состоянию на 9 января 2023 года на территории ДНР ВС РФ освободили Бахмутское", — подтвердили представители штаба.

Населённый пункт Бахмутское расположен к северо-востоку от Артёмовска неподалёку от Соледара.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Артёмовском и Соледарском направлениях продолжаются кровопролитные бои. Он назвал обстановку в этих районах очень тяжёлой.