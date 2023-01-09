Спецслужбы ЛНР обнаружили лагерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Лесная сказка". Об этом сообщает Народная милиция республики.
По информации ведомства, в этом лагере украинские и западные инструкторы обучали боевиков ВСУ ведению диверсионной деятельности. Отмечается, что подготовка была организована на территории Северодонецкого района.
"Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали в том числе и несовершеннолетних. Согласно программе Минобразования Украины, они должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО", — сказала представитель спецслужбы.
Ранее командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" заявил, что спящие ячейки ВСУ могут быть причастны к подрыву газопровода в Луганской Народной Республике.
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