Спецслужбы ЛНР выявили лагерь "Лесная сказка", где обучали диверсантов ВСУ

Спецслужбы ЛНР обнаружили лагерь Вооружённых сил Украины (ВСУ) "Лесная сказка". Об этом сообщает Народная милиция республики.

По информации ведомства, в этом лагере украинские и западные инструкторы обучали боевиков ВСУ ведению диверсионной деятельности. Отмечается, что подготовка была организована на территории Северодонецкого района.

"Здесь замечены остатки иностранного вооружения. В лагере обучали в том числе и несовершеннолетних. Согласно программе Минобразования Украины, они должны уметь пользоваться вооружением образца НАТО", — сказала представитель спецслужбы.

Ранее командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" заявил, что спящие ячейки ВСУ могут быть причастны к подрыву газопровода в Луганской Народной Республике.