Командир спецназа "Троя": спящие ячейки ВСУ могли подорвать газопровод в ЛНР

Командир добровольческого подразделения спецназа "Троя" с позывным "Алабай" допустил причастность спящих украинских ячеек к ЧП на магистральном газопроводе на территории Лутугинского района ЛНР.

По его словам, такую диверсию можно было реализовать с помощью "точек опоры" среди местных жителей.

"Несмотря на восемь лет независимости Луганской Народной Республики, прочих спящих ячеек ещё полно", — отметил военнослужащий.

Как пояснил командир, представителям ФСБ РФ в ближайшее время придётся вести борьбу с подобными ячейками Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в Лутугино ЛНР прогремел взрыв на газопроводе, после чего начался пожар. Администрация Лутугинского района называет подрыв основной версией ЧП. Следователи возбудили уголовное дело по факту этого инцидента. Оперативники проводят дополнительную проверку, выясняя обстоятельства случившегося.