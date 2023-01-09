Руководству РФ на фоне проведения специальной военной операции (СВО) и агрессивных шагов западных стран следует воссоздать контрразведку "Смерш", следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.
Он напомнил в интервью РИА Новости, что контрразведывательная организация "Смерш" ("Смерть шпионам!") действовала в годы Великой Отечественной войны по приказу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.
По его мнению, такая служба необходима в условиях участившихся призывов Запада и некоторых представителей "российской интеллигенции" к свержению государственного строя РФ.
"Организация "Смерш" была призвана бороться с диверсантами, предателями, в том числе с диверсантами в сфере культуры", — уточнил Гагин.
Ранее советник врио главы ДНР заявил, что вся западная техника, переданная Вооружённым силам Украины (ВСУ) в рамках нового пакета военной помощи, будет "перемолота" российскими бойцами.
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