Гагин призвал воссоздать в РФ контрразведку "Смерш", утверждённую Сталиным

Руководству РФ на фоне проведения специальной военной операции (СВО) и агрессивных шагов западных стран следует воссоздать контрразведку "Смерш", следует из заявления советника врио руководителя ДНР Яна Гагина.

Он напомнил в интервью РИА Новости, что контрразведывательная организация "Смерш" ("Смерть шпионам!") действовала в годы Великой Отечественной войны по приказу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

По его мнению, такая служба необходима в условиях участившихся призывов Запада и некоторых представителей "российской интеллигенции" к свержению государственного строя РФ.

"Организация "Смерш" была призвана бороться с диверсантами, предателями, в том числе с диверсантами в сфере культуры", — уточнил Гагин.

Ранее советник врио главы ДНР заявил, что вся западная техника, переданная Вооружённым силам Украины (ВСУ) в рамках нового пакета военной помощи, будет "перемолота" российскими бойцами.