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Подоляк заявил о криминальном разгуле в России через несколько лет

Силовые структуры

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк мечтает о дестабилизации в России.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Мы с вами где-то через 3-4 месяца будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", — фантазирует советник Зеленского.

Осташко отметил, что "где-то мы про "где-то" уже слышали". Всё это похоже на обиженного в пионерлагере мальчика, который пообещал обидчикам, что на родительский день приедет старший брат и "всем покажет", подытожил ведущий Первого канала.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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