Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк мечтает о дестабилизации в России.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Мы с вами где-то через 3-4 месяца будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", — фантазирует советник Зеленского.
Осташко отметил, что "где-то мы про "где-то" уже слышали". Всё это похоже на обиженного в пионерлагере мальчика, который пообещал обидчикам, что на родительский день приедет старший брат и "всем покажет", подытожил ведущий Первого канала.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.