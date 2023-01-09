Подоляк заявил о криминальном разгуле в России через несколько лет

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк мечтает о дестабилизации в России.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Мы с вами где-то через 3-4 месяца будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", — фантазирует советник Зеленского.

Осташко отметил, что "где-то мы про "где-то" уже слышали". Всё это похоже на обиженного в пионерлагере мальчика, который пообещал обидчикам, что на родительский день приедет старший брат и "всем покажет", подытожил ведущий Первого канала.