В Соледаре на данный момент разгораются серьёзные городские бои.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он отметил, что перестрелка идёт на улице Карпинского. Гаражи на улице Носова и Юрчина гора под контролем российских военных.
"Разведка фиксирует перемещение 61-й и 24-й бригад ВСУ из Соледара в направлении населённого пункта Красная Гора и Парасковеевка", — в частности, пишет ведущий Первого канала.
Штаб теробороны Донецкой Народной Республики ранее сообщил, что от нацистов освобождён населённый пункт Бахмутское.
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