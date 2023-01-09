В Соледаре начались ожесточённые городские бои

В Соледаре на данный момент разгораются серьёзные городские бои.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он отметил, что перестрелка идёт на улице Карпинского. Гаражи на улице Носова и Юрчина гора под контролем российских военных.

"Разведка фиксирует перемещение 61-й и 24-й бригад ВСУ из Соледара в направлении населённого пункта Красная Гора и Парасковеевка", — в частности, пишет ведущий Первого канала.

Штаб теробороны Донецкой Народной Республики ранее сообщил, что от нацистов освобождён населённый пункт Бахмутское.